Unos treinta hombres detenidos en Francia por posesión y difusión de material pedocriminal

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, destacó este miércoles en sus redes sociales la labor de los investigadores de la OFMIN y de los distintos cuerpos policiales y de gendarmería implicados en el operativo, que se ha desarrollado en varias regiones del país y que desveló hoy en exclusiva la emisora RTL.

Nuñez indicó que el caso se enmarca en una investigación iniciada tras la detección de usuarios implicados en la circulación de materiales "particularmente violentos" en redes ilícitas.

Las detenciones tuvieron lugar entre el lunes pasado y este miércoles. En total, los investigadores habían identificado a unos 33 objetivos considerados prioritarios, en su mayoría perfiles con antecedentes o indicios de participación habitual en este tipo de delitos.

Los sospechosos habrían accedido y descargado contenidos de abuso sexual infantil de extrema violencia, entre ellos un vídeo conocido en entornos de redes ilícitas como 'Daisy's Destruction', que alberga agresiones sexuales contra menores.

El material reaparece de forma recurrente en plataformas de la llamada web oscura, según las mismas fuentes.

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Las operaciones policiales se produjeron en varios departamentos, entre ellos Nord, Haut-Rhin, Rhône, Ain, Charente-Maritime, Drôme y Calvados, y los detenidos presentan perfiles profesionales diversos y edades comprendidas entre los 40 y los 70 años.

Los investigados están siendo procesados por posesión, consulta habitual y difusión de pornografía infantil, delitos que en Francia pueden acarrear penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 75.000 euros.

La fiscalía competente deberá ahora decidir las actuaciones judiciales a seguir.

El creador de 'Daisy's Destruction', el australiano Peter Scully, cumple actualmente condena de cadena perpetua en Filipinas por trata de seres humanos y abusos sexuales a menores, tras una investigación internacional que implicó a varias agencias policiales.