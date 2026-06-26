Exasesor de Trump da marcha atrás y se declara culpable de retener información clasificada

Bolton fue preguntado en una corte federal del estado de Maryland si era culpable del delito de retener ilegalmente información gubernamental considerada confidencial: "Lo soy, señoría, y lo lamento", respondió el veterano funcionario, que en octubre pasado proclamó su inocencia en la primera audiencia del proceso.

Entonces fue acusado de 18 cargos, ocho por transmitir información de defensa nacional y diez por retenerla, con penas máximas de 10 años de cárcel por cada uno de ser hallado culpable.

Ahora, la Fiscalía solo le imputa un cargo y recomienda una pena máxima de cinco años de prisión como parte del trato.

Bolton también acordó pagar una multa de 2,25 millones de dólares, la mitad dentro de cinco días y el resto en un plazo de tres meses.

La culpabilidad de Bolton, antiguo aliado y hoy duro crítico de Trump, supone una victoria para el Departamento de Justicia bajo el actual mandatario, que ha prometido una 'campaña de retribución' contra quienes considera enemigos políticos.

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Según la acusación original, Bolton supuestamente redactó resúmenes diarios a modo de diario personal de sus actividades como asesor en la Casa Blanca de Trump, entre 2017 y 2019.

El experto en política exterior habría transcrito información clasificada, secretos gubernamentales y conversaciones privadas que había escuchado, los cuales compartió con dos familiares que lo ayudaron a preparar un libro de memorias publicado en 2020 donde tachó a Trump de estar "sorprendentemente desinformado".

Estos mensajes habrían sido enviados a través de una cuenta de correo electrónico personal que luego fue pirateada en un ciberataque que las autoridades estadounidenses relacionan con Irán.

Conservador con una larga trayectoria en varias administraciones, conocido por su posición de línea dura y enfoque intervencionista, a Bolton se le considera una de las voces claves en la estrategia que revivió la Doctrina Monroe, que justifica las acciones para aumentar la influencia de EE.UU. en el continente americano.

Fue uno de los principales impulsores de la máxima presión y los intentos de cambio de régimen en la Venezuela del ahora depuesto expresidente Nicolás Maduro.

Trump despidió a Bolton en 2019 por diferencias sobre el enfoque de política exterior.