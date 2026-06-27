Países árabes condenan ataque iraní a Baréin y exigen a Teherán que no avive las tensiones

El Ministerio de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmó en un comunicado que estos ataques constituyen "una flagrante violación de la soberanía de Baréin y una amenaza", y mostró su apoyo a la pequeña isla del golfo Pérsico en "todas las medidas adoptadas para preservar su seguridad y estabilidad".

El Ministerio de Exteriores egipcio indicó que esta acción es una "escalada inaceptable que socava los esfuerzos por reducir la tensión en la región".

"Estos ataques se producen en un momento en que los esfuerzos regionales avanzan hacia la consolidación del camino de la desescalada y la estabilidad, lo que exige abstenerse de cualquier acción que pueda avivar las tensiones o socavar los esfuerzos destinados a fortalecer la seguridad y la paz regionales", se apunta en un comunicado.

El Gobierno bareiní afirmó que ha sido atacado hoy por "varios drones iraníes", al tiempo que Teherán aseguró que tuvo como objetivo "bases estadounidenses", sin precisar dónde, en una violación del memorando de entendimiento firmado entre Irán y Estados Unidos.

En un comunicado, responsabilizó "exclusivamente a Teherán de socavar los esfuerzos de paz" y reiteró que dicha paz "no se construye mediante la intimidación, que la seguridad no se conquista mediante la agresión, y que la determinación de Baréin es más fuerte que cualquier amenaza".

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Según constató EFE, las alarmas para avisar a la ciudadanía ante un potencial ataque no fueron activadas.

Hasta el momento, se desconoce el objetivo de esta acción a la que se acusa a Teherán y los daños producidos.

Esta mañana, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que atacó posiciones de las fuerzas estadounidenses cerca del estrecho de Ormuz, lo que ha disparado las tensiones en la zona en medio de los esfuerzos para un acuerdo definitivo de paz.

La Guardia denunció que Washington violó el memorando de entendimiento firmado el pasado 17 de junio entre ambas partes para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

El Ejército estadounidense bombardeó el viernes por la noche instalaciones militares iraníes en la costa sur del país como represalia por el ataque del jueves de Teherán contra el buque mercante M/V Ever Lovely, con bandera de Singapur, mientras abandonaba el estrecho de Ormuz frente a la costa de Omán.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria aseguró que la ofensiva iraní del jueves se debió a que el buque navegaba por una ruta no autorizada en el estrecho de Ormuz.

El ataque del jueves de Irán contra el buque mercante fue la primera acción militar registrada en la zona desde la firma del memorando, lo que, según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), "violó claramente el alto el fuego" y "socavó la libertad de navegación" en el estratégico estrecho de Ormuz.

Baréin e Irán rompieron relaciones diplomáticas en 2016, aunque la tensión regional escaló tras los ataques de Teherán contra la pequeña isla del golfo Pérsico desde el pasado 28 de febrero -cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva bélica contra Irán- por acoger a la Quinta Flota estadounidense en Manama.