Polonia firmará el lunes contratos para adquirir tres nuevos submarinos A26

"El lunes, en Gdynia, firmaremos los contratos de ejecución para tres nuevos submarinos A26. ¡Esta decisión sitúa a la Armada de la República de Polonia a la vanguardia de las Armadas del Atlántico Norte!", escribió el ministro polaco en su cuenta de X.

El titular de Defensa en el Gobierno del primer ministro Donald Tusk señaló que esos sistemas "permitirán detectar las amenazas con antelación, antes de que el enemigo haga su siguiente movimiento" y apuntó que "son capacidades que Rusia teme por encima de todo" y que también son útiles "frente la guerra híbrida".

"El programa Orka -para modernizar la Armada- reforzará nuestra capacidad para llevar a cabo operaciones de reconocimiento encubierto, vigilar las acciones del adversario y proteger las infraestructuras críticas en el Báltico", apuntó Kosiniak-Kamysz en relación con la adquisición de los tres nuevos sistemas A26.

El lunes, ocurrirá algo que "será más que la firma de un contrato para la construcción de submarinos", según anticipó el ministro, que indicó que la cita también servirá para impulsar la relación de cooperación entre Polonia y Suecia.

"La colaboración entre Polonia y Suecia no es una simple relación entre comprador y vendedor, sino una cooperación basada en beneficios mutuos", dijo el responsable de Defensa del Ejecutivo polaco.

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"Todo apunta a que los suecos recurrirán a las capacidades polacas que hemos desarrollado a lo largo de los años, optando por tecnologías polacas. Así es como se construyen las asociaciones y las alianzas sólidas", destacó antes de prometer entre signos de exclamación: "¡Más detalles el lunes!".

Los A26, según su fabricante sueco, son los primeros "submarinos de quinta generación" del mundo y sistemas capaces de lograr "contribuciones significativas" a la defensa por su "libertad de movimiento", su carácter furtivo y sus capacidades de vigilancia y reconocimiento.