Al menos 6 muertos deja ataque contra fuerzas armadas en la ciudad portuaria de Karachi

El sábado, atacantes embistieron con un vehículo la barricada exterior del campamento de los Rangers de Pakistán (Sindh) antes de abrir fuego contra las autoridades en el barrio de Gulistan-e-Jauhar, indicó el comunicado.

Los ataques contra puestos militares en las grandes ciudades no son muy habituales.

El atentado fue reivindicado por la organización prohibida Jamaat-ul-Ahrar (JuA), una facción paramilitar del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) que en los últimos años ha permanecido activa principalmente en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa (KP).

El Gobierno y el Ejército de Pakistán han tildado a los militantes talibanes de 'khwarij' —término que designa a quienes se han apartado del islam— y los han acusado de estar respaldados por la India. Nueva Delhi ha rechazado estas acusaciones.

"Pakistán llevará a cabo operaciones de represalia contra los autores de este ataque para vengar el 'shahadat' (martirio) de sus soldados", advirtió el Ejército.

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Karachi, la ciudad más grande de Pakistán y su capital financiera, ya ha vivido de ataques militantes en el pasado, siendo las fuerzas de seguridad y los edificios gubernamentales algunos de los objetivos más frecuentes.

El TTP, la principal facción talibán del país, y el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), un grupo insurgente separatista activo en la provincia de Baluchistán, han reivindicado la mayoría de los atentados perpetrados en esta ciudad de más de 20 millones de habitantes.