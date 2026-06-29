Intentan asesinar a un mando de la Policía de Sudáfrica vinculado a casos de corrupción

Khan, quien está suspendido y dirige la unidad de inteligencia criminal de la Policía, tenía previsto comparecer en una comisión anticorrupción el próximo 1 de julio.

Ha sido vinculado en procesos judiciales con acusaciones de corrupción, delitos relacionados con las drogas y actividades ilícitas relacionadas con metales preciosos, según medios locales.

En un comunicado, el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS, en inglés) consideró "de suma gravedad cualquier intento de intimidar, silenciar o atacar a cualquier persona involucrada en procesos judiciales, y cualquier intento de interferir con la administración de justicia o el trabajo de la Comisión será respondido con todo el peso de la ley".

Sin embargo, señaló que es "prematuro e irresponsable especular sobre cualquier posible motivo o concluir que el incidente esté relacionado con su comparecencia" ante la Comisión de Investigación de Madlanga, encargada de investigar presunta corrupción, redes criminales y la interferencia política en el sistema judicial sudafricano.

El cuerpo policial también aseguró que seguirá las pistas del tiroteo, ocurrido el domingo por la noche en la 3ª Avenida del barrio de Houghton, en Johannesburgo, hacia "dondequiera que conduzcan".

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Según publicaron medios locales, Khan se encuentra hospitalizado en estado crítico después de que dos hombres armados no identificados le disparasen, antes de huir del lugar en un Mercedes-Benz blanco.

Este incidente no es el primero que ocurre relacionado con la Comisión de Investigación de Madlanga.

En diciembre de 2025 fue asesinado el expolicía Marius 'Vlam' van der Merwe, testigo clave ante la Comisión Madlanga, donde acusó al exsubjefe de la policía municipal Julius Mkhwanazi de ordenar el encubrimiento de un asesinato cometido por fuerzas policiales.

Su testimonio señalaba corrupción, posibles homicidios encubiertos, colusión entre policías municipales y nacionales, y operaciones encubiertas ordenadas desde dentro de las fuerzas; e implicaba a altos mandos en prácticas de tortura, asesinato y ocultamiento de cadáveres.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, creó esta comisión judicial el 13 de julio de 2025 tras las acusaciones realizadas por Mkhwanazi contra el entonces ministro de Policía, Senzo Mchunu, sobre sus presuntos vínculos con bandas criminales, motivo por el que éste fue suspendido.

A este escándalo se suma un caso de corrupción que implica al suspendido jefe de la Policía sudafricana, general Fannie Masemola, a otros doce miembros de la cúpula policial y a tres empresarios.