Seis muertos en Israel en 24 horas en nueva ola de violencia en ciudades árabes del país

"Los agentes acudieron al lugar de los hechos, comenzaron a peinar la zona en busca de los sospechosos del tiroteo y han iniciado una investigación sobre las circunstancias del caso. Se está investigando si el suceso tiene carácter delictivo y se están analizando las circunstancias", indicó la Policía en un comunicado.

Medios israelíes identificaron a la víctima como Adnan Rihani, de 30 años, tiroteado mientras se encontraba en su coche, y precisaron que los servicios de emergencia certificaron la muerte de Rihani en el lugar.

Horas antes, el servicio de emergencias de la Estrella de David Roja dio parte de que otro hombre de 50 años había resultado gravemente herido en un tiroteo registrado la noche del domingo en la localidad de Bartaa, en el centro del país.

Estos dos incidentes se suman a la muerte de otras cinco personas el domingo en tiroteos y atentados con coche bomba en distintos puntos de Israel, atribuidas por la prensa israelí a ajustes de cuentas entre bandas y a disputas familiares.

Según datos de la organización Abraham Initiatives, el tiroteo de Yafia eleva a al menos 142 el número de víctimas mortales en la comunidad árabe israelí en lo que va de año, frente a las 120 registradas en el mismo periodo de 2025, que terminó siendo el año más mortífero nunca registrado con 252 ciudadanos árabes asesinados.

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El diario Haaretz recogió declaraciones de un alto cargo policial que calificó la situación de "colapso total del sistema" y atribuyó la mayor parte de la responsabilidad al ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista y antiárabe Itamar Ben Gvir, y al propio comisionado Levy.

"Lo peor es que ya a nadie en la policía o en el sistema le importa", afirmó esa fuente, que lamentó que "el comisionado ha desaparecido, nadie en la Policía piensa siquiera en dimitir, la fiscal general (...) no está dando un puñetazo en la mesa. Las calles arden, pero no hay un esfuerzo especial, y eso es lo peor: la indiferencia".