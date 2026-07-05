Delcy Rodríguez sustituye a la ministra de Transporte en plena emergencia por los sismos

La cartera de Transporte se ha encargado en los últimos días de la inspección de infraestructura vial afectada y de la movilización de maquinaria para trabajos de recuperación y mantenimiento, sobre todo, en la devastada región costera de La Guaira (norte, aledaña a Caracas), la más golpeada por los sismos, con numerosos derrumbes de edificios y daños en carreteras.

Faría, quien estuvo en el cargo desde marzo, ahora presidirá la Gran Misión Venezuela Renace, creada este sábado por la mandataria y adscrita a la Presidencia, donde se encargará de "articular y conducir los esfuerzos de recuperación de viviendas e infraestructura" y de coordinar las acciones para brindar "respuestas oportunas a las familias afectadas" tras una "verificación técnica".

Según cifras oficiales, más de 17.000 personas se quedaron sin vivienda por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

El nuevo ministro de Transporte fue nombrado recientemente como jefe de la comisión presidencial encargada de la inspección de las viviendas para verificar las condiciones de habitabilidad.

Garcés asume su nueva "responsabilidad con el propósito de avanzar y fortalecer este sector estratégico al servicio" de los venezolanos, dijo la mandataria encargada, que asumió el cargo hace exactamente seis meses, tras la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

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Estos nombramientos se suman a los múltiples cambios que ha hecho Rodríguez desde entonces que se han traducido en un desmontaje progresivo del gabinete de Maduro, detenido en EE.UU. junto a su esposa, Cilia Flores.

La cifra de heridos por el doble terremoto del pasado 24 de junio se elevó a 16.740, según el balance oficial de este domingo, que señala también que se mantienen en 856 los edificios afectados y 190 los colapsados.