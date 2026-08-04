El Nikkei crece un 3,4 % impulsado por Wall Street ante esperanzas de acuerdo sobre Ormuz

Transcurrida la primera media hora de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, sumaba 2.175,5 puntos, hasta las 66.133,03 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, sumaba un 1,53 %, o 60,67 puntos, hasta los 4.022,45 enteros.

El alza en el parqué tokiota llega después de que Wall Street cerrara con nuevos máximos en su principal indicador, el Dow Jones, y del selectivo S&P 500, motivados, entre otros factores, por las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre que EE.UU. e Irán podrían sellar un acuerdo entre "hoy y mañana" que incluya la reapertura del estratégico paso.

En este contexto, el precio del barril de brent, de referencia en Europa, bajó un 5,26 %, hasta situarse en los 79,36 dólares, acumulando una caída superior al 12 % en apenas dos sesiones.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, se disparaba más de un 9 %.

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La empresa Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por la IA, avanzaba un 6,78 %, mientras que el fabricante de memorias Kioxia subía un 6,43 %.

En el sector del automóvil, el principal fabricante, Toyota, cedía un 0,63 %, mientras que Honda y Nissan subía por encima del 2 %.