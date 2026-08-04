Incendios sin control ponen a prueba las elecciones primarias en el estado de Washington

Más de 5 millones de habitantes de Washington están registrados para votar, según cifras de la oficina del Secretario de Estado.

Las boletas pueden entregarse en buzones oficiales o centros de votación del condado, o bien enviarse por correo, siempre que lleven el matasellos del día de la elección.

Pero las evacuaciones que afectan a Spokane suponen un reto para los votantes y para las autoridades electorales.

En ese sentido, la auditora del condado de Spokane, Vicky Dalton, dijo a la televisora KXLY que incluso las personas que perdieron sus boletas todavía pueden votar en persona.

Los electores pueden encontrar nuevas boletas en las bibliotecas del condado de Spokane, en la oficina electoral y otros sitios habilitados.

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Las autoridades dijeron que estaban preparadas para recibir hoy una mayor afluencia de personas para la votación presencial.

El secretario de Estado de Washington, Steve Hobbs, dijo que las elecciones primarias tienen una participación baja que no supera el 40%, una cifra que se espera baje por los incendios que para la tarde de este martes aún siguen ardiendo sin control.

La temporada de incendios de este año se perfila como sumamente destructiva. Oregón y Washington han sufrido su peor temporada de incendios en más de 30 años; hasta este martes, las llamas habían consumido más de 1.052.183 hectáreas en los dos estados.