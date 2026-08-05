Al menos 14 muertos y 27 heridos en ataques nocturnos de Rusia sobre la región de Kiev

"Lamentablemente, 14 personas fallecieron y 27 resultaron heridas durante el ataque nocturno. Todos los heridos reciben la asistencia médica necesaria", indicó el organismo ucraniano a través de sus redes sociales.

Actualmente, las unidades del Servicio Estatal de Emergencias (SES) trabajan en cuatro localidades del distrito de Brovary, dos del distrito de Buchanan y una del distrito de Fastiv.

En el distrito de Brovary se han producido incendios de "gran magnitud" en almacenes de la ciudad de Brovary, y los pueblos de Velyka Dymerka, Kvitneve y Peremoga.

En el distrito de Buchanan, se está extinguiendo el incendio de un almacén en la aldea de Chayky. En la aldea de Sofiivska Borshchahivka, se apagó un incendio en las instalaciones de una empresa de logística.

Los ataques de Rusia se producen después de que ayer martes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunciara nuevas operaciones contra territorio ruso, después de la campaña de 40 días que comenzó el pasado 25 de junio y registró exitosos ataques contra centros logísticos y refinerías.

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Los ataques ucranianos redujeron en julio la capacidad de refinado en este país (3,6 millones de barriles diarios) a los niveles de 2002, según medios económicos.