Alertas máximas por fuertes lluvias en varios puntos del centro y el sur de China

En la ciudad de Yichang, en la provincia central de Hubei, la estación meteorológica municipal elevó este miércoles a roja la alerta por lluvias, después de que un área registrase más de 65 milímetros de precipitación en una hora, informó la televisión estatal CCTV.

Las autoridades locales advirtieron de un riesgo "extremadamente alto" de riadas de montaña, desastres geológicos, crecidas en ríos e inundaciones.

En el sur del país, la ciudad de Sanya, en la isla de Hainan, emitió también una alerta roja este miércoles, después de que una zona próxima a una escuela acumulara 130,6 milímetros de lluvia en tres horas.

La estación meteorológica local prevé que el sistema convectivo que afecta a la ciudad mantenga su intensidad y deje nuevas precipitaciones en varios distritos, con acumulados de entre 50 y 100 milímetros en algunas zonas durante las siguientes seis horas.

Las autoridades recomendaron además suspender las clases en algunas áreas y pidieron precaución ante el riesgo de crecidas en ríos, riadas de montaña y deslizamientos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la municipalidad central de Chongqing, las lluvias registradas entre el martes y el miércoles provocaron subidas de nivel en alrededor de 50 ríos.

Las crecidas anegaron algunas zonas bajas junto a los cauces y obligaron a trasladar de emergencia a población en riesgo, sin que el parte oficial precisara de momento cifras de evacuados ni informara de víctimas o desaparecidos.

En los últimos días, las lluvias en el centro de China habían obligado a evacuar preventivamente a casi 400.000 personas solo en las provincias de Shaanxi y Sichuan, donde las autoridades mantienen la vigilancia por crecidas, riadas de montaña y desastres geológicos.

El repunte de las lluvias llega después de otros episodios durante julio, entre ellos las inundaciones asociadas al tifón Maysak en la región de Guangxi (sur), que dejaron al menos 39 muertos, y varios deslizamientos y riadas en el centro del país que dejaron decenas de fallecidos o desaparecidos.

El Ministerio de Recursos Naturales anunció recientemente un plan para reforzar entre 2026 y 2030 la prevención de desastres geológicos, al advertir de que el cambio climático está aumentando el riesgo de episodios repentinos y encadenados provocados por lluvias extremas fuera de las zonas tradicionalmente vigiladas.