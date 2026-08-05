Asesinan a cinco personas en el norte de Honduras en la segunda masacre de agosto

El crimen ocurrió en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro (norte), donde según versiones de testigos, las víctimas fueron atacadas por hombres armados que al parecer irrumpieron por la fuerza en una vivienda y atacaron a los ocupantes, indicó Mayes a medios locales de prensa.

Dos de las víctimas, que no han sido identificadas, murieron en el interior de la casa, mientras que otras tres fallecieron en un hospital de la zona, a donde habían sido trasladadas con heridas de gravedad.

Una sexta persona resultó herida en el ataque y permanece ingresada en un hospital estatal de Olanchito, donde recibe atención médica, de acuerdo al informe de la Policía hondureña.

Las fuerzas del orden acordonaron la vivienda donde se produjo la matanza a la espera de personal de Medicina Forense del Ministerio Público (Fiscalía) y de los cuerpos de investigación.

Este es el segundo caso de masacre registrado durante agosto en Honduras, que registra un promedio diario de entre diez y doce asesinatos, según cifras oficiales.

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El lunes, tres hombres fueron asesinados por desconocidos armados en el municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida, en el Caribe hondureño.

Honduras, considerado uno de los países más violentos del mundo pese a no estar en guerra, acumula 22 masacres en lo que va del año, con al menos 98 personas muertas en estos hechos, de acuerdo con datos oficiales.

Las autoridades hondureñas atribuyen gran parte de la criminalidad a grupos de crimen organizado, narcotráfico y pandillas.