El canciller neozelandés atribuye el aumento del desempleo a la situación en Ormuz

"El aumento del desempleo es directamente atribuible al reciente conflicto en el estrecho de Ormuz y al consiguiente incremento masivo de los costes del combustible, que afecta directamente a los costes de las empresas", afirmó Peters hoy en su cuenta de X.

El ministro de Exteriores sostuvo que su formación, New Zealand First (Nueva Zelanda primero), ya había advertido al inicio de la crisis de que las tensiones en esa estratégica ruta marítima tendrían un impacto tanto sobre la inflación como sobre el empleo.

A juicio de Peters, la situación refuerza la necesidad de que Nueva Zelanda impulse la exploración y explotación de sus propios recursos de petróleo y gas en cuencas marinas profundas para reducir la dependencia energética del exterior.

"Nuestra política de encontrar las reservas que tenemos y extraerlas nos dará seguridad energética y una verdadera resiliencia, y evitará que nuestro país quede a merced de decisiones internacionales e influencias geopolíticas", señaló.

Según datos publicados este miércoles por la Oficina de Estadística de Nueva Zelanda (Stats NZ), la tasa de desempleo subió al 5,6 % en el segundo trimestre de 2026, frente al 5,4 % del trimestre anterior.

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Las declaraciones de Peters se producen mientras Estados Unidos asegura que avanzan las conversaciones para restablecer plenamente el tránsito comercial por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el martes que "los barcos están transitando" por el estrecho y explicó que Washington participa en un proceso de diálogo entre Omán e Irán para garantizar el paso seguro de más embarcaciones a corto plazo, mientras continúan negociaciones de mayor alcance sobre la desnuclearización iraní.

Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, indicó que Washington y Teherán podrían alcanzar de forma inminente un acuerdo para reabrir plenamente el tránsito de buques comerciales por Ormuz.