La RD del Congo eleva a 1.751 la cifra de muertos y a 3.874 los casos confirmados de ébola

Según el último boletín publicado por el Ministerio de Comunicación congoleño, con datos recopilados hasta el 3 de agosto, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 45,1 %.

Además, 717 pacientes se encuentran en "aislamiento u hospitalizados" y 749 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos se encuentra en el 78,4 %.

Hasta el momento, cinco provincias congoleñas se han visto afectadas por el brote de ébola: Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte, Kivu del Sur y Haut-Uélé (este), así como Tshopo (centro-norte).

"Los equipos continúan también reforzando de manera específica los centros de tratamiento, especialmente en Kivu del Norte y Haut-Uélé, mientras prosiguen las actividades de comunicación de riesgos, participación comunitaria, entierros dignos y seguros, así como de apoyo psicosocial, con el fin de consolidar la adhesión de la población a la respuesta frente al brote", señaló el Ministerio.

La actual epidemia se convirtió el pasado viernes en el segundo brote con más contagios registrados de la historia y el mayor en cuanto a infecciones en la RDC, tras superar al que también ocurrió en el este congoleño entre 2018 y 2020, que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

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Se trata de la decimoséptima epidemia que afecta a la RDC y es la que tiene un crecimiento más rápido de contagios en comparación con cualquier otro brote desde su declaración, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, aún está lejos de la peor epidemia de ébola de la historia, que tuvo lugar en África Occidental entre 2014 y 2016 y que causó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios.

Tras ser declarada el pasado 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, el brote se propagó también a este segundo país.

Sin embargo, Uganda dio de alta el 16 de julio al último paciente que permanecía ingresado en el país, tras haber registrado un total de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados como importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

El Gobierno ugandés declaró el país como "libre de ébola" el 28 de julio, después de concatenar 42 días sin nuevos contagios locales, tras haber dado el alta el 16 de junio al último paciente ugandés.

La epidemia se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la OMS.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.