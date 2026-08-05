Progresistas y moderados mantienen cerrada disputa demócrata al Senado de Michigan

Con aproximadamente el 33 % de los sufragios contabilizados, El-Sayed suma 255.880 votos, equivalentes al 50 %, mientras que Stevens acumula 240.493 votos, un 47 %, según los resultados preliminares.

La diferencia, todavía estrecha, mantiene abierta la contienda mientras continúa el escrutinio; la mayoría de votos contabilizados proceden de aquellas personas que realizaron el proceso de forma anticipada por correo.

La carrera enfrenta a dos sectores del Partido Demócrata: El-Sayed, un médico identificado con el ala progresista y respaldado por figuras como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, y Stevens, representante de una corriente más moderada del partido.

El ganador de la primaria se enfrentará en noviembre al republicano Mike Rogers, quien ya aseguró la nominación de su partido.

Michigan, un estado industrial del Medio Oeste que en los últimos ciclos electorales ha sido escenario de intensas disputas entre demócratas y republicanos, es considerado una pieza clave en la lucha por el Senado.

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El resultado de esta elección primaria definirá al candidato demócrata que buscará mantener el escaño en un mapa electoral donde ambos partidos buscan el control de la Cámara Alta; de cara a los últimos dos años de Gobierno del presidente, Donald Trump.