Detienen a expresidente de Armenia bajo sospecha de corrupción

"Esta mañana, los órganos de investigación trasladaron al presidente Kocharián al Comité Anticorrupción", declaró al medio digital 24News Bagrat Mikoyán, jefe de gabinete del segundo presidente armenio.

El político señaló que "ha comenzado otro ataque de las autoridades contra el presidente Kocharián y su familia".

Además, las autoridades practicaron registros en las viviendas del expresidente y de su hijo, Levón Kocharián, diputado de la facción Armenia, quien también fue detenido.

La portavoz del Comité Anticorrupción armenio, Marina Ojanjanián, declaró al medio que en el marco de una causa penal por corrupción "se están llevando a cabo registros y otras acciones procesales en varias decenas de domicilios".

La víspera, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, sostuvo un enfrentamiento verbal con Levón Kocharían, en el que amenazó con enjuiciar a su padre y confiscarle sus bienes "para que no los hereden sus hijos y nietos".

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A su vez, Kocharián acusó a Pashinián de despotismo y señaló que "esto contradice los estándares europeos, la democracia".

En las pasadas elecciones legislativas armenias del 7 de julio, en las que se impuso el partido gobernante Contrato Civil de Pashinián, el bloque Armenia logró un 9,92 % de los votos, logrando su inclusión en el Parlamento.