Indonesia sanciona a seis compañías por los incendios agrícolas en la isla de Borneo

En un comunicado, el Ministerio de Silvicultura especificó que las seis empresas afrontarán sanciones administrativas, mientras que a una de ellas se le retiró la licencia comercial "debido a la magnitud y recurrencia de los incendios en su área".

Las autoridades estiman en más de 1.500 hectáreas de terreno y bosque el área quemada en las zonas que gestionan estas compañías en las provincias de Kalimantan Occidental, Central y Oriental, en la parte indonesia de Borneo, isla compartida con Malasia y Brunéi.

Las sanciones exigen a las empresas implicadas mejorar sus sistemas de control de incendios y restaurar las áreas afectadas, apunta el escrito.

Muchas plantaciones de Indonesia, el mayor productor del mundo de aceite de palma, utilizan la quema agrícola como una técnica habitual para preparar las cosechas. Si bien los incendios a veces se extinguen, las brasas en terrenos llamados turberas pueden permanecer durante meses si es temporada de sequía.

Dos portavoces del ministerio de Silvicultura no respondieron a la preguntas de EFE para aportar más detalles sobre las sanciones ni a qué se dedican las compañías sancionadas.

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"Una licencia otorga el derecho a gestionar un área forestal, pero también conlleva la obligación de protegerla y prevenir daños (...) Estas sanciones sirven de advertencia a quienes queman bosques intencionadamente o se lucran con los incendios", declaró en el comunicado el director para Aplicación de la Ley Forestal, Januanto Nugroho.

El indonesio advirtió de que se iniciarán procedimientos penales en los casos en que se aprecien posibles delitos.

El lunes, el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, quien en los últimos días ha visitado algunas zonas afectadas por los fuegos, amenazó con revocar permisos de las empresas que estén vinculadas con los incendios.

"Si hay una corporación detrás de esto, quiero que la Policía y la Fiscalía investiguen (...) y revocaremos los permisos sin demora", dijo el exmilitar en la provincia de Riau, una de las zonas afectadas por fuegos.

En los últimos días las autoridades también han identificado a 72 personas como sospechosas de haber iniciado o promovido incendios en Borneo.

El humo provocado por estos incendios traspasa las fronteras y afecta a los países vecinos, sobre todo a Malasia, con algunas de sus ciudades con la contaminación aérea disparada.

El año pasado Indonesia registró 546 incendios forestales, mientras que desde enero hasta agosto de este año ya acumula 375 fuegos, de acuerdo con los datos de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB).