Pakistán asegura un "progreso significativo" sobre Irán tras reunión con Pezeshkian

A través de X, Naqvi indicó que tanto él como el jefe del Ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, tuvieron "una reunión muy positiva y productiva con el mandatario iraní, en medio del estancamiento de las negociaciones para poner fin a una guerra que esta semana cumplirá seis meses.

"La discusión se centró en el conflicto entre Irán y Estados Unidos, las tensiones en Oriente Medio y el camino a seguir, así como en los pasos necesarios por ambas partes para la restauración del Acuerdo de Islamabad, lo que conduciría a un arreglo integral del conflicto", sostuvo.

En abril, Washington y Teherán establecieron un alto el fuego que fue violado semanas más tarde, con numerosas acciones bélicas de ambas partes en el golfo Pérsico y una creciente tensión regional por la ofensiva israelí en Líbano.

El ministro pakistaní reiteró que mantuvo un intercambio "muy constructivo" con Pezeshkian, aunque sin dar más detalles.

"Se logró un progreso significativo, y la reunión concluyó en una nota altamente positiva. Seguimos esperanzados en que este impulso ayude a allanar el camino para un mayor progreso y una paz duradera en la región", añadió.

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La reunión se enmarca en el papel de intermediario de Pakistán y coincidió con el anuncio del jefe del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, de la operación 'Paria económico' contra Irán, que busca sancionar a todo aquel que comercie con el país persa.

El programa busca reducir aún más las ventas de crudo iraní y apunta a cinco "vías vitales" que Teherán emplea para generar ingresos: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo.

El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas y se ha convertido en un punto de tensión en medio del conflicto debido a bloqueos y despliegues militares que han afectado el tránsito.