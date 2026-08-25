Un parlamentario israelí vandaliza un monumento en Cisjordania protegido por el Ejército

Succot pertenece al partido Sionismo Religioso, una formación fundamentalista religiosa y nacionalista radical liderada por el ministro Bezalel Smotrich y que forma parte de la actual coalición de Gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

En un vídeo publicado por la prensa israelí y grabado desde una azotea cercana, se ve al parlamentario acompañado de otros tres hombres con vestimenta judía ortodoxa golpeando el monumento.

Junto a los hombres, que graban con sus móviles la acción, un vehículo militar con al menos dos soldados israelíes armados vigilan mientras Succot golpea el monumento, según se observa en el vídeo. Preguntado por EFE, el Ejército israelí no comentó por el momento sobre su participación en el mismo.

La agencia oficial palestina de noticias, Wafa, informó de la agresión, afirmando que tuvo lugar en la aldea de Madama, cercana a la ciudad de Nablus. El monumento se trata de una losa conmemorativa a los "mártires" de la aldea, expresión usada en Cisjordania para hablar de los palestinos muertos a manos de las fuerzas israelíes.

El diario israelí Haaretz afirmó por su parte que se puso en contacto con Succot, quien reconoció su participación en el acto y defendió que se trata de un monumento que conmemora a militantes palestinos que mataron a decenas de israelíes.

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No es la primera vez que Succot, presidente de la Comisión de Educación del Parlamento israelí, vandaliza símbolos palestinos. El pasado julio, publicó en sus redes un vídeo en el que rompe una placa en árabe en un colegio de Jerusalén Este que lleva impresa una bandera palestina.