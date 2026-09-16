Mundo
16 de septiembre de 2026 a la - 00:00

Bessent se reunirá este fin de semana con su homólogo chino antes de la cumbre Trump-Xi

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Washington, 15 sep (EFE).- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció este martes que se reunirá este fin de semana con su homólogo chino, He Lifeng, para abordar asuntos económicos y comerciales antes de la cumbre prevista entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping a finales de este mes.

Por EFE
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Bessent hizo el anuncio durante una comparecencia ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, donde testificó sobre el estado del sistema financiero internacional y las prioridades económicas de la Administración Trump.

El secretario del Tesoro no ofreció detalles sobre el lugar o la agenda concreta del encuentro, pero señaló que espera mantener conversaciones con He, con quien ya ha negociado en anteriores rondas destinadas a reducir las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo.

La reunión se producirá antes del posible encuentro entre Trump y Xi, que se espera que tenga lugar a finales de septiembre o principios de octubre y que podría centrarse en asuntos comerciales y económicos pendientes entre Washington y Pekín.

Las relaciones entre Estados Unidos y China han estado marcadas en los últimos meses por las disputas arancelarias, las restricciones comerciales y las negociaciones sobre el acceso a mercados y tecnologías estratégicas, en un contexto en el que ambos Gobiernos buscan mantener abiertos los canales de diálogo.