La ONU advierte en Pekín del mayor nivel de conflictos armados desde 1945

Lacroix intervino en la primera sesión plenaria del Foro Xiangshan, principal cita anual de diplomacia militar organizada por China, dedicada al orden internacional y la estabilidad estratégica.

El responsable de la ONU afirmó que el sistema internacional está "bajo presión" y que los conflictos internos se han vuelto "más internacionalizados, prolongados y difíciles de resolver".

Según Lacroix, muchas de las crisis actuales están marcadas por una combinación de inestabilidad política, crimen organizado transnacional, terrorismo, extremismo violento, cambio climático, desplazamientos forzosos y uso indebido de nuevas tecnologías.

El funcionario señaló que las herramientas digitales ofrecen nuevas posibilidades para la mediación y las operaciones de paz, pero también abren vías para la desinformación, los discursos de odio y los ciberataques.

También alertó del fuerte aumento del uso de sistemas no tripulados, en particular drones, en escenarios de conflicto como Sudán, algunos de los cuales, dijo, ya pueden operar sin ayuda ni control humano.

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"Estas tecnologías pueden transformar los campos de batalla, a menudo a una fracción del coste de las armas tradicionales", afirmó.

Lacroix subrayó además que la Carta de Naciones Unidas sigue siendo un pilar esencial para la estabilidad global, aunque sostuvo que las herramientas del multilateralismo deben adaptarse a las realidades actuales para conservar credibilidad.

En ese sentido, defendió que las operaciones de paz deben tener mandatos realistas, centrados y adaptables, basados en estrategias políticas claras y en una visión a largo plazo compartida por el Consejo de Seguridad, los países anfitriones, la Secretaría de la ONU y los Estados que aportan tropas y policías.

También advirtió de que la situación financiera de la organización es "preocupante" y que Naciones Unidas no puede ofrecer el mismo nivel de resultados con menos recursos, menor movilidad y una presencia de campo "cada vez más reducida".