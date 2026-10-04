Candidata opositora gana las elecciones municipales de Asunción, la capital paraguaya

"Asunción votó, asunción ganó. Hoy ganó la gente, hoy ganó el sueño de vivir en una ciudad que funciona, hoy ganó la voluntad de la gente que no se rinde, la gente que resiste, la gente que no se vende", declaró Núñez, al grito de "sí se pudo" de sus seguidores.

La candidata ganó por un estrecho margen a su rival oficialista Camilo Pérez de ANR-Partido Colorado.

Núñez se perfila de esta manera como la octava intendenta de Asunción al destronar al coloradismo, que respaldó en estos comicios con la candidatura de Camilo Pérez, actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP).

Luis Bello es el intendente desde agosto de 2025 tras la renuncia de su correligionario Óscar Rodríguez, en medio de una intervención administrativa que reveló "iliquidez" financiera de esa entidad.

Con un 99,92 % de las mesas escrutadas, la participación ascendía a un 61,75 % en Asunción frente al 59,65 % de las municipales de 2021, mientras que el voto en blanco sumó 6.652 frente a los 5.069 de hace cinco años.

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Estos comicios se anticipaban como un termómetro para el Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana (ANR), al que pertenece el mandatario nacional Santiago Peña, con vistas a las elecciones presidenciales de 2028.

El coloradismo ha gobernado casi ininterrumpidamente en los últimos 79 años en el país, en periodos de dictadura y de democracia.