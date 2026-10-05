Florida agenda vigésima ejecución del año, un récord en medio de polémica por Christa Pike

El mandatario, del Partido Republicano, firmó la orden para que Jesse Guardado, de 64 años, reciba la inyección letal el 5 de noviembre en la Prisión Estatal de Florida por el asesinato en 2004 de Jackie Malone, mujer de 75 años a quien le robó su dinero y joyas mientras él estaba en una racha de consumo de drogas.

Florida ha ejecutado a 16 reclusos en lo que va del año, pero prevé la muerte de James Robertson y William Lee Thompson el 13 de octubre y de William Reaves el 20 del mismo mes, por lo que, con el caso de Guardado, el estado superaría el récord de 19 ejecuciones en un solo año que marcó en 2025.

Este estado, en el sur de Estados Unidos, concentra más de la mitad de las 29 ejecuciones registradas en todo el país, según el Death Penalty Information Center.

El récord ocurre en medio de la controversia por la pena de muerte en Estados Unidos tras la ejecución fallida de Christa Pike el miércoles pasado, cuando la reclusa de 50 años sobrevivió a dos dosis de inyección letal en Tenesssee.

El caso de la mujer, quien el domingo permanecía en estado crítico y conectada a un respirador tras ingresar a un hospital con ambos brazos hinchados, quemados y con ampollas, provocó que el gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, suspendiera las ejecuciones por lo que queda de 2026.

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En Florida, organizaciones civiles como Floridians for Alternatives to Death Penalty (FADP, floridanos por alternativas a la pena de muerte) han criticado que las ejecuciones se hayan acelerado bajo el mandato de DeSantis.

FADP circuló una petición para pedir que Guardado afronte cadena perpetua en lugar de la pena capital, al argumentar que él estudió en la escuela para niños Dozier, que cerró tras denuncias de "abuso severo".

"El asesinato de Jackie Malone fue horriblemente atroz, y cualquier súplica por la vida de Jesse debe reconocer la profunda pérdida y el sufrimiento causados por sus acciones; pero otra muerte no solucionará ese daño. Jesse puede rendir cuentas sin necesidad de ser ejecutado", señaló la petición de FADP.