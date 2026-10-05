Trump dice que "todo saldrá bien" al ser preguntado si Machado debe regresar a Venezuela

"Bueno, diré una cosa: ella es una mujer excelente. Me entregó su Premio Nobel porque sabía que yo me lo había ganado, y es una mujer excelente, y todo va a salir bien", respondió el mandatario en los jardines de la Casa Blanca.

El republicano fue preguntado sobre si apoya el regreso de Machado a Venezuela, después de que la opositora publicara un artículo de opinión en el diario New York Post titulado: 'Por qué debo regresar a Venezuela y el pueblo debe votar'.

En el texto, Machado, que salió de Venezuela en diciembre del año pasado para recibir en Noruega el Premio Nobel de la Paz, sostiene que su retorno al país "es urgente" para acompañar al pueblo venezolano y presionar por una transición democrática.

La opositora denunció recientemente que ha intentado regresar a Venezuela por vía aérea y marítima en varias ocasiones desde Panamá, pero asegura que las autoridades venezolanas se lo han impedido.

Trump se reunió el pasado 22 de septiembre en Nueva York con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, en un encuentro que selló la alianza establecida con su Gobierno tras la captura, en enero, de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en Caracas.

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Estados Unidos y Venezuela anunciaron en agosto un acuerdo petrolero que da a Washington acceso a una quinta parte de las reservas de crudo del país.

El pacto ha sido criticado por quienes consideran que Estados Unidos busca prioritariamente el petróleo venezolano, y no impulsar la democratización del país.