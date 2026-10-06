OEA dice que comicios en Paraguay fueron "ordenados" y "sin incidentes significativos"

Según el informe de la misión de expertos electorales del organismo, liderada por el ex vicecanciller de Uruguay Nicolás Albertoni, el grupo observó el proceso desde la apertura de las mesas, la instalación de las máquinas de votación y la impresión de prueba, hasta el cierre de los comicios, el escrutinio, la emisión de los certificados de resultados y su transmisión.

"La misión constató que la jornada electoral transcurrió de manera ordenada y sin incidentes significativos", señala el documento, que además detalla que la participación alcanzó el 58,9 %, superior al 60,53 % registrado en las elecciones municipales de 2021.

Asimismo, destacó "la rapidez y continuidad" con la que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) presentó los resultados preliminares.

La "mayor parte de las incidencias" observadas por el equipo de expertos de la OEA durante la jornada electoral estuvieron relacionadas con el voto asistido, según el informe, en casos relacionados a la "interpretación y aplicación de las reglas" sobre quiénes podían recibir asistencia y quiénes estaban autorizados para acompañar al elector a emitir su voto.

En ese sentido, la misión recomendó difundir, mediante campañas específicas, los distintos procedimientos de voto accesible y llamó a "aplicar estrictamente las normas sobre voto asistido y que estas no queden sujetas a la voluntad de los partidos políticos".

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Por otro lado, la misión "constató en medios periodísticos la publicación de sondeos de boca de urna durante la jornada electoral, mientras las mesas receptoras de votos aún se encontraban abiertas", una práctica que "se ha repetido en los procesos electorales anteriores de Paraguay", según el documento.

El Código Electoral prohíbe la difusión de resultados de encuestas de opinión desde los quince días inmediatamente anteriores al día de las elecciones, y también la difusión de resultados de sondeos de boca de urna hasta una hora después de la hora del cierre de las mesas receptoras de votos, recuerda el informe.

La OEA igualmente recomendó "incluir un documento que permita controlar la recepción-entrega y la cadena de custodia de los certificados" del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en los puntos de transmisión de resultados.

Otra de las recomendaciones fue "estandarizar el registro de domicilios en la base de datos" del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, mediante "campos obligatorios y parametrizados" que permitan asignar a cada elector a un local de votación, dado que 187.572 personas de entre 18 y 30 años fueron consideradas en la categoría de "inubicables", por lo que no fueron incluidas en el padrón electoral.

El domingo, los paraguayos eligieron 263 intendentes y 2.832 concejales titulares y la misma cantidad de suplentes de las Juntas Municipales, en la que participaron 259 organizaciones políticas.

El gobernante Partido Colorado ganó en 187 distritos, pero perdió las intendencias (alcaldías) de la capital del país, Asunción, y Ciudad del Este, las más pobladas del país.