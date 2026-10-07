China rechaza la venta de armas de EEUU a Taiwán tras llegada de dos cazas F-16V a la isla

"La posición de China es clara. Seguimos oponiéndonos firmemente a la venta de armas de Estados Unidos a la región china de Taiwán", aseguró Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, en una respuesta por escrito a los medios de comunicación.

El vocero recalcó que la cuestión de Taiwán es un "asunto interno" de China y que su resolución es una cuestión que "corresponde a los propios chinos" y que "no admite injerencias externas".

"Estados Unidos debe aplicar los importantes consensos alcanzados en la reunión entre ambos presidentes, respetar el 'principio de una sola China' y los tres comunicados conjuntos entre China y Estados Unidos, y actuar con prudencia en la cuestión de Taiwán", subrayó Guo.

Las aeronaves, de la versión Block 70, aterrizaron el viernes en la base aérea de Chihhang, en el condado suroriental de Taitung, como parte de un programa que busca reforzar la capacidad de respuesta de Taiwán frente a las frecuentes incursiones aéreas del Ejército chino en sus inmediaciones.

La llegada de estos aviones se produjo, además, en pleno bloqueo, por parte de la Administración republicana, de un paquete de armas a Taipéi valorado en 14.000 millones de dólares y que, según medios estadounidenses, incluye sistemas avanzados de defensa aérea.

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Las autoridades de Pekín consideran Taiwán como "parte inalienable" del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

Desde hace más de siete décadas, EE.UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con este territorio, podría acudir en su defensa en caso de agresión de Pekín.