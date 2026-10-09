Roberta Wallach honra a su padre desde España: Tuco fue inmensamente feliz en el desierto

La 16. dición del Almería Western Film Festival (AWFF) entregó este viernes el Premio Leone in Memoriam a título póstumo al actor estadounidense Eli Wallach (1915-2014), un galardón que recogió su hija, Roberta Wallach, en el mismo escenario donde su padre dio vida a Tuco, 'el Feo'.

El homenaje, enmarcado en la conmemoración del 60 aniversario de la obra maestra de Sergio Leone 'El bueno, el feo y el malo' (1966), se celebró en el cementerio del poblado MiniHollywood Oasys, un entorno que la propia Roberta Wallach, que visitó el rodaje cuando tenía 10 años, definió ante los medios como un lugar "muy hermoso y muy espiritual", e incluso "sagrado".

Con la emoción de reencontrarse con el paisaje almeriense, la hija del mítico actor recordó cómo fue aquel viaje desde Nueva York y rememoró una anécdota de su infancia: "Cuando yo era muy pequeña, él estaba interpretando a Sancho Panza para la televisión. Apareció vestido de Sancho Panza, muy gordo, y parecía muy mayor. Me eché a llorar, me dio miedo porque no reconocía a mi papá".

Sin embargo, su reacción fue muy distinta al llegar al desierto andaluz durante el rodaje del emblemático wéstern. "Para cuando ya me había convertido en una chica neoyorquina muy sofisticada de 10 años, venir aquí y verlo como Tuco, para eso ya estaba preparada", bromeó.

Durante su intervención, destacó la entrega y la pasión de su padre por el papel que lo consagró universalmente y ayudó a proyectar la provincia de Almería como referente cinematográfico.

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"Pude ver lo mucho que estaba disfrutando, por muy difíciles que fueran las circunstancias, porque hacía muchísimo calor y la verdad es que no había ningún lujo en absoluto", señaló.

"Él era inmensamente feliz estando en su elemento, por Sergio Leone, por Clint (Eastwood) y por todo lo que rodeaba a Eli Wallach. Y a todos nos encantaban los caballos", añadió.

El acto, presentado por el periodista Diego Martínez, estuvo envuelto en la mística del género gracias a la escenificación de las escenas de 'El bueno, el feo y el malo' y a la interpretación en directo de la inmortal banda sonora de Ennio Morricone por parte de la Agrupación Musical San Indalecio de La Cañada.