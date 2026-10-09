Videos: paraguaya relata el terror que vivió durante el terremoto en Panamá

Por el temblor registrado hoy en Panamá durante el mediodía -hora local-, entre las personas afectadas se encuentra una compatriota, Nuvie Patiño, quien en ese momento compartía con su hija en una actividad eclesiástica junto a niños de preescolar a sexto grado.

Mientras participaban en un momento de alegría, el terremoto interrumpió abruptamente la ceremonia, desatando así la desesperación colectiva y la urgente búsqueda de los menores para evacuar el edificio.

Al respecto, confirmó que ante la rápida reacción se logró evacuar el lugar a través de las escaleras del tercer piso donde se encontraban. Incluso, pese al desmoronamiento parcial del techo y un susto que provocó un desmayo en su hija tras ponerse a salvo, afortunadamente no se reportaron personas heridas.

También, al regresar a su residencia, Nuvie constató que las paredes sufrieron fisuras y grietas considerables, por lo que también desde su propiedad confirmó la magnitud del hecho que también afectó a sus vecinos.

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