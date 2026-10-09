Mundo
09 de octubre de 2026 a la - 18:50

Videos: paraguaya relata el terror que vivió durante el terremoto en Panamá

Nuvie Alice Patiño, una paraguaya radicada en Panamá desde hace 22 años, vivió momentos de extrema tensión cuando un potente terremoto sacudió el país este viernes. La compatriota se encontraba en una actividad con su hija de 12 años cuando ocurrió.

Por ABC Color
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Por el temblor registrado hoy en Panamá durante el mediodía -hora local-, entre las personas afectadas se encuentra una compatriota, Nuvie Patiño, quien en ese momento compartía con su hija en una actividad eclesiástica junto a niños de preescolar a sexto grado.

Mientras participaban en un momento de alegría, el terremoto interrumpió abruptamente la ceremonia, desatando así la desesperación colectiva y la urgente búsqueda de los menores para evacuar el edificio.

Al respecto, confirmó que ante la rápida reacción se logró evacuar el lugar a través de las escaleras del tercer piso donde se encontraban. Incluso, pese al desmoronamiento parcial del techo y un susto que provocó un desmayo en su hija tras ponerse a salvo, afortunadamente no se reportaron personas heridas.

También, al regresar a su residencia, Nuvie constató que las paredes sufrieron fisuras y grietas considerables, por lo que también desde su propiedad confirmó la magnitud del hecho que también afectó a sus vecinos.

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