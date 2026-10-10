Irán informa de un superpetrolero incendiado por chocar con una mina en Ormuz

“Un superpetrolero que transportaba crudo y que intentaba salir del estrecho de Ormuz por una ruta no autorizada sufrió una fuerte explosión tras chocar con una mina marina en una zona declarada de alto riesgo”, anunció la Armada de la Guardia Revolucionaria, que indicó que el buque continúa en llamas.

“Un incendio de grandes proporciones es el destino de cualquier petrolero infractor que pretenda ignorar la seguridad y las normas del estrecho de Ormuz”, advirtió.

El anuncio de la fuerza militar iraní llegó horas después de que la Guardia Nacional de Emiratos Árabes Unidos informó en su cuenta de X del rescate de los 22 tripulantes de un petrolero incendiado en el golfo Pérsico, sin que se haya establecido una relación entre ambos sucesos.

Según las autoridades emiratíes, los tripulantes, de diversas nacionalidades asiáticas, fueron evacuados y recibieron primeros auxilios y se encuentran en condición estable.

El suceso se produce después de que la Guardia Revolucionaria iraní afirmara ayer haber atacado en el estrecho de Ormuz al buque NV Sunshine, que transportaba gas licuado de petróleo (GLP), por navegar por una ruta “ilegal”, lo que provocó un incendio en la sala de máquinas y el sistema de propulsión.

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La Guardia Revolucionaria ha asegurado en reiteradas ocasiones que tiene bajo su control el estrecho de Ormuz, mientras el flujo de petróleo en la zona ha alcanzado niveles cercanos a los previos al estallido de la guerra, el pasado febrero.

Irán cerró el estrecho de Ormuz tras el comienzo de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel y lo ha utilizado como una de sus principales medidas de presión en el conflicto, mientras Washington respondió con un cerco naval sobre puertos y buques iraníes.