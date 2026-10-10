La tormenta Isaías deja al menos cuatro muertos en Alabama y Florida

Se registraron dos fallecimientos en el condado de Escambia, Florida, y dos fallecimientos en Alabama.

"Esta tormenta trajo fuertes vientos por todo Alabama, derribando árboles, dejando sin electricidad y causando algunos daños. Desafortunadamente, también hemos sabido que dos alabamenses han perdido la vida. Estoy rezando por sus seres queridos", aseguró la gobernadora del estado, Kay Ivey, en un mensaje en X.

Antes, se reportó la primera muerte después de que un árbol cayera este sábado sobre una vivienda en Birmingham.

En este estado, Isaías, que tocó tierra como un huracán de categoría 2 a última hora del viernes en la franja noroccidental de Florida y que ha sido rebajado por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) a ciclón postropical, podría dejar fuertes precipitaciones y vientos de hasta 80 kilómetros por hora en la región central y septentrional.

En Florida, una persona falleció tras quedar atrapada bajo un árbol que cayó sobre una vivienda, según explicó a la CNN Melony Peterson, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Escambia.

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En el mismo condado, los equipos de bomberos hallaron a otra persona muerta en su garaje, que estaba cerrado y en cuyo interior había un generador en funcionamiento, según explicó Peterson.

Cuatro miembros de su familia, de 72 , 25, 5 y 4 años, fueron trasladados al hospital, pero su vida no corre peligro, apuntó la portavoz a la cadena.

Mientras tanto, la tormenta, rebajada ya a ciclón postropical, mantiene este sábado a unos 853.000 usuarios sin energía eléctrica en los estados de Georgia, Florida y Alabama, el más afectado por el embate de la tormenta, que aún amenaza con dejar fuertes lluvias en estados del sureste, costa atlántica o incluso el medio oeste.