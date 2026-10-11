El Caricom le desea a Panamá una "recuperación plena y rápida" tras potente terremoto

"Panamá y los Estados miembros de la Caricom comparten una historia profundamente entrelazada que abarca muchas generaciones de ciudadanos que han contribuido al desarrollo del Caribe", destacó el organismo en un comunicado.

En esta misma línea, el Caricom reconoció "la destrucción y el desplazamiento causados por los desastres naturales".

"Deseamos una recuperación plena y rápida a quienes han resultado heridos, y un pronto regreso a la normalidad", añadió.

Los miembros de la Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

Según el último informe oficial de las autoridades panameñas, se registraron por el terremoto cerca de una treintena de heridos leves y no hay personas desaparecidas o fallecidas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A medida que se realizan las inspecciones se ha ido incrementando la cifra de estructuras afectadas, que ya superan las 1.400 en todo el país, entre ellas, 840 residencias y edificios de viviendas, 419 escuelas, más de 60 edificios gubernamentales, 24 centros de salud, 12 hoteles y 27 iglesias.

Las autoridades aún no han cuantificado las pérdidas materiales por el terremoto, pero ya declararon un estado de emergencia nacional para canalizar hasta 100 millones de dólares para afrontar la situación.

El Ministerio de Seguridad Pública panameño informó que entre el sábado y este domingo se han distribuido vía aérea en las zonas más golpeadas por el terremoto cerca de 26 toneladas de ayuda humanitaria, consistente en agua embotellada, alimentos y artículos de primera necesidad.