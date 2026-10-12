Ecuador incauta 188,1 kilos de marihuana en provincia fronteriza con Colombia

El ministro del Interior, John Reimberg, informó este lunes de que el operativo se desarrolló en el sector Aire Libre, en el municipio de Esmeraldas.

En el sitio se realizó un allanamiento a un inmueble donde hallaron la marihuana, valorada en cerca de 146.000 dólares y equivalente a 376.320 dosis, indicó en sus redes sociales.

El nuevo decomiso se da luego de que el pasado viernes la Policía detuvo a tres ciudadanos colombianos e incautó 300 kilos de marihuana en la provincia andina del Carchi, también fronteriza con Colombia.

Durante un operativo, los agentes policiales identificaron a tres individuos que se movilizaban en dos motocicletas, custodiando un vehículo que transportaba 300 envolturas plásticas de marihuana, equivalentes a cerca de 606.014 dosis.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales en desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

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Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.