El brent se da la vuelta, sube el 0,75 % y vuelve a superar los 105 dólares

El barril de brent, de referencia en Europa, para entrega en diciembre, se sitúa en 105,5 dólares después de que Irán haya insistido este lunes en que la navegación por el estrecho de Ormuz no será segura hasta que Estados Unidos ponga fin a la guerra y al bloqueo de los puertos iraníes, en medio de un aumento de los ataques contra petroleros en la estratégica vía marítima.

Según ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, "mientras Estados Unidos siga generando inseguridad en esta vía marítima y en la región mediante el bloqueo naval y la guerra económica, medidas de las que se enorgullece pese a que constituyen actos de agresión militar contra un país, la seguridad no regresará a esta vía”.

El diplomático sostuvo que Teherán no está satisfecho con la actual situación en la estratégica vía “ya que la seguridad del estrecho de Ormuz es de vital importancia” para el propio país persa.

Al mismo tiempo negó que la navegación y el transporte de petróleo por Ormuz haya vuelto a la normalidad tal y como se mantiene desde EE.UU.

Las declaraciones del diplomático iraní se producen en medio de una escalada de ataques petroleros en el estrecho de Ormuz en los últimos días, lo que ha provocado que el tránsito de petróleo por esta estratégica vía cayera de nuevo.

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El precio del barril de brent caía a primera hora después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara ayer que Rusia y Ucrania han acordado suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas, que en las últimas semanas han ido escalando y han afectado a los precios de los combustibles a nivel global.

El west texas intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., que también abrió con caídas, sube el 0,63 %, hasta los 92,43 dólares.

Por su parte, el gas natural TTF también sube el 2,08 %, hasta los 83,13 euros. EFECOM