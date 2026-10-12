Sala de Apelaciones libera a peruana sentenciada por atropellar y matar a un vigilante

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad mantuvo la condena contra Alfaro, de 32 años, pero sustituyó la prisión efectiva por una pena suspendida, por lo que recuperará la libertad, informó la agencia estatal Andina.

La sala integrada por los jueces Jorge Alberto Colmenares, Víctor Hugo Mariños y Manuel Federico Loyola también decidió subir la reparación civil dictada contra la acusada a 400.000 soles (116.000 dólares) para resarcir los daños ocasionados a los familiares de Juan Martínez Torres, la víctima.

Los magistrados argumentaron, por unanimidad, que la condena no supera los cinco años de cárcel y que la acusada reúne los requisitos legales para acceder a la suspensión de la pena, entre las cuales consideraron su conducta, el arraigo domiciliario, el reconocimiento de los cargos y los pagos hechos como parte de la indemnización.

A pesar de que la Fiscalía y la parte civil pidieron que se mantenga la pena por la gravedad de los hechos dado que la acusada conducía su auto con la licencia vencida y en estado de ebriedad.

La sala de apelaciones, sin embargo, sostuvo que esa circunstancia no impedía que se suspenda la ejecución de una condena cuando se cumplen los requisitos establecidos por la ley.

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Una hermana de la víctima dijo a medios locales que la familia estaba "muy indignada" y apenada porque se dan cuenta que "la justicia peruana, nuestras autoridades, no nos representan para nada", sino que están "a favor de la impunidad".

La noche del pasado 3 de mayo, Alfaro conducía una camioneta por la urbanización El Golf, en la ciudad de Trujillo, cuando perdió el control y chocó contra el ingreso de una casa, donde la víctima estaba sentada pues era el vigilante de ese barrio residencial.

Martínez quedó mal herido y pidiendo ayuda para ser trasladado a un centro de salud, donde días después falleció.

En junio, Alfaro había sido sentenciada por homicidio culposo a cuatro años, seis meses y 26 días de cárcel por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de la Unidad de Flagrancia de Trujillo y al pago de una reparación civil de 329.280 soles (95.500 dólares).