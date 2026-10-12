Trump habla con príncipe heredero saudí y dice que los hutíes "están portándose muy mal"

"Los hutíes se están portando muy mal. Se están portando muy mal. Nada bien", dijo el mandatario ante la prensa en Washington.

Preguntado sobre si había abordado con Bin Salman los ataques de los insurgentes, Trump respondió: "Sí, he hablado con él".

Arabia Saudí, que lidera una coalición militar contra los hutíes en apoyo del Gobierno yemení internacionalmente reconocido, está recibiendo los ataques más mortíferos en años por parte de los rebeldes.

Los insurgentes han atacado recientemente aeropuertos del país árabe, sobre todo el capitalino Rey Khalid de Riad, donde al menos 17 personas murieron y alrededor de 300 resultaron heridas en ataques lanzados entre el viernes y el domingo.

Ante las crecientes tensiones, el Aeropuerto Internacional Rey Khalid prorrogó su cierre temporal hasta el próximo sábado como "medida de precaución", según un aviso a los aviadores (NOTAM, en inglés) de las autoridades saudíes, que indicaron que el cese de operaciones afecta a todo el tráfico aéreo y a un área de influencia de un radio de cinco millas náuticas –unos nueve kilómetros– alrededor de la instalación.

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La actual escalada entre Arabia Saudí y los hutíes estalló a mediados de julio, cuando los insurgentes acusaron a Riad de bombardear el aeropuerto de Saná –la capital de Yemen, bajo control hutí desde 2014– para impedir el aterrizaje de un avión iraní, aunque la acción fue reivindicada por el Ejército yemení, una entidad bajo patronazgo absoluto del Ejecutivo saudí.

Los hutíes no son el único grupo que ha lanzado ataques contra territorio saudí en los últimos meses. El mayor productor de petróleo de la OPEP ha sido también objetivo de varios movimientos armados proiraníes que han apuntado contra infraestructuras energéticas y civiles del reino árabe.

Según informó en septiembre el medio estadounidense Axios, el príncipe heredero saudí pidió a Trump que atacara a los hutíes, en un momento en que el grupo rebelde se acercaba a un punto estratégico del mar Rojo cercano al estrecho de Bab al Mandeb, un paso de vital importancia para el comercio mundial, especialmente mientras Ormuz permanece interrumpido por la guerra en Irán.