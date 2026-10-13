Al menos ocho heridos en un ataque con arma blanca en un centro comercial en Corea del Sur

Las autoridades de Corea del Sur indicaron que los heridos, de entre 20 y 50 años, fueron trasladados a hospitales, y que uno de ellos se encuentra en paro cardíaco, según informó la agencia de noticias Yonhap.

El sospechoso, de unos 60 años, atacó a varias personas con cuchillos atados a ambas manos alrededor de las 13:40 hora local (4:40 GMT).

El hombre fue reducido por los compradores y posteriormente detenido por la Policía, que le interrogó bajo custodia y está investigando el móvil del ataque.

Según un testigo consultado por Yonhap, el hombre subía por un escalera mecánica desde el segundo sótano, donde hay un supermercado, y "apuñalaba a cualquiera que se le cruzara".

Las autoridades habilitaron un centro médico de emergencia en la primera planta del edificio para el caso de que se notifiquen más víctimas.