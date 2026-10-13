Consejo salvadoreño prevé presentar reforma de jornada laboral en noviembre

Arriaza, también presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), sostuvo que una mesa técnica está trabajando en la propuesta.

“La idea es que la comisión técnica presente este mes de octubre una propuesta al Consejo, la analice el Consejo, haga las observaciones y sea enviada al presidente (Nayib Bukele)”, dijo a la radio local YSKL.

Actualmente, la Constitución de El Salvador establece que la jornada laboral efectiva diurna no debe exceder las ocho horas diarias y las 44 semanales.

Además, añadió que “en el mes de noviembre debería irse esa propuesta donde el presidente para las consideraciones que él tenga” y señaló que debería ser “una propuesta que no solo lleve la parte de la productividad, que sería el cambio de horario, sino también qué efectos puede generar”.

“La idea es que aquí ganen trabajadores y empresas”, añadió el representante de los empresarios y destacó que “han trabajado los tres sectores (empleados, empresarios y Gobierno) y que al final la propuesta que le llegue al presidente de la República sea con el respaldo de los tres sectores”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La realidad laboral ya no es la misma que hace 50 años. Hay que adaptar las condiciones porque las jornadas (de trabajo), con las limitantes actuales, complican mucho la operación porque nos obliga a hacer tres cambios de turno”, dijo a finales de agosto Raúl Díaz, asesor legal de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal).

Según Díaz, “lo principal en el diálogo es que la jornada no se va a reducir y que no se van a reducir los derechos y las garantías de los trabajadores”, y aseguró que la idea de llevar el debate “al Consejo Superior del Trabajo es que no sea una imposición y que haya un diálogo sincero entre todos los sectores”.

El estudio de la modernización de los tiempos laborales ha generado diversas reacciones en el país centroamericano, principalmente en lo relativo a no afectar los derechos de los trabajadores y a no reducir los salarios de los empleados.