Dominicanos de Nueva York recordarán a las 265 víctimas del accidente aéreo de 2001

La tragedia, el segundo accidente aéreo más mortífero de la historia de Estados Unidos, ocurrió dos meses después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El cierre de túneles y puentes durante la investigación y el temor a un nuevo ataque aumentaron la conmoción en la ciudad.

Belkis Lora, fundadora y presidenta del Comité en Memoria del Vuelo 587, dijo a EFE que, como cada año, celebrarán una ceremonia en Belle Harbor, en el condado de Queens, donde cayó el avión y se erigió un monumento en recuerdo de las víctimas. Durante el acto se leerán sus nombres y se pronunciarán unas palabras.

Lora perdió a su hermano Roberto en el accidente: "Ir a ese memorial me da paz, tranquilidad. El dolor se siente, pero ir allá es sanador", afirmó.

Recordó que aquel día llevó a su hermano al aeropuerto antes de acudir a su trabajo en LaGuardia.

"Nos veríamos en diciembre allá para pasar la Navidad juntos. Le di un abrazo y hasta el día de hoy siento ese abrazo", contó.

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Poco después supo del accidente: "Se me fue el alma, me volví loca porque sabía que ahí iba mi hermano. Te sientes impotente, quieres hacer tanto y no puedes hacer nada", recordó.

El Airbus A300 se estrelló poco después de las 9.14 de la mañana del 12 de noviembre de 2001. A bordo viajaban 251 pasajeros, nueve tripulantes y no hubo supervivientes. Otras cinco personas murieron en tierra.

Lora explicó que enfermó tras la tragedia y que conocer a otros familiares le ayudó a recuperarse.

"He ido encontrando consuelo en cada historia", señaló, al recordar que algunas familias perdieron a varios de sus miembros.

Karen Tavarez, otra de las afectadas, perdió en el accidente a su madre, Virgilia, de 51 años, a una prima, a su sobrino Steven, de tres años, y a un vecino. La tragedia, aseguró a EFE, cambió su vida y deterioró su salud hasta el punto de obligarla a dejar su trabajo como maestra bilingüe.

"Estos 25 años han sido terribles, un vacío que no lo llena nada ni nadie", dijo sobre la muerte de su madre, a quien describió como una persona que siempre ayudaba a los demás.

Tavarez contó además que su madre tenía previsto viajar a Santiago, más cerca de su hogar en República Dominicana, pero que finalmente viajó vía Santo Domingo, algo que supieron la noche anterior.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) atribuyó el accidente a las acciones innecesarias y excesivas del primer oficial sobre los pedales del timón para responder a la turbulencia de estela de otra aeronave. Las cargas aerodinámicas generadas provocaron la separación en el vuelo del estabilizador vertical.