Una lectura con una visión 'queer' de Peri Rossi ayuda a pensar en un tiempo esperanzador

Esa es una de las conclusiones de la tesis ‘Identidad, deseo y exilio: una lectura queer de la poesía de Cristina Peri Rossi’, defendida en la Universidad de La Rioja (UR) por Sara Zerrouti, quien ha obtenido el grado de doctora con la calificación de sobresaliente ‘cum laude’.

La tesis propone una lectura 'queer' de la obra poética de la escritora, traductora y activista política Cristina Peri Rossi (Montevideo, Uruguay, 1941) desde una perspectiva 'queer', término que, aplicado a la persona, alude a la que tiene una identidad de género o una orientación sexual que no se corresponde con las categorías tradicionales.

La investigación analiza la relación entre identidad, deseo, exilio y escritura; y muestra cómo su poesía permite pensar las subjetividades y las formas de habitar el lenguaje desde una perspectiva no heterocentrada, ha detallado este martes la UR en una nota.

La primera de las tres partes de la tesis sitúa las teorías 'queer' dentro del marco de las filosofías de la sospecha y repasa la evolución del concepto de sujeto desde la premodernidad hasta la posmodernidad, con especial atención a las aportaciones de Michel Foucault y Jacques Derrida, cuyas propuestas han favorecido la aparición del pensamiento 'queer'.

A partir de ahí, la investigación relaciona a Derrida con Jacques Lacan y se detiene en conceptos como el significante, la mirada y el espacio, que sirven como herramientas metodológicas para leer la obra de Peri Rossi, ha añadido.

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La tesis también revisa las teorías 'queer' y su crítica a la idea de identidad como esencia; así como su cuestionamiento de las nociones naturalizadas de sexo y género.

En la segunda parte, la tesis examina la figura de Peri Rossi y plantea que "no basta con una lectura que la reduzca a una identidad fija, ni como mujer ni como lesbiana, sino que conviene entender su autoría desde una perspectiva más flexible y plástica".

Este enfoque permite valorar la dimensión identitaria, sin simplificar la complejidad de su escritura, según la UR.

Ha precisado que la tercera parte aplica las herramientas teóricas 'queer' a varios poemarios de la autora.

La investigación muestra que su poesía cuestiona las identidades sexuales y de género binarias, dialoga con el psicoanálisis lacaniano y convierte el exilio, las ciudades y la escritura en espacios marcados por una extranjería constitutiva.