Wall Street cierra en rojo pese a el aumento de beneficios de la gran banca de EE.UU.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales restó un 0,35 %, hasta 51.670 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,02 %, hasta 7.805, y el tecnológico Nasdaq perdió un 0,15 %, hasta 27.204.

El mayor banco del país, JPMorgan Chase, reportó un aumento de beneficios del 20 % interanual en el tercer trimestre y elevó sus previsiones anuales de margen de intereses, pero no superó las altas expectativas del mercado y bajó un 0,9 % en bolsa.

De manera similar, Citigroup y Wells Fargo reportaron aumentos de beneficios notables pero insuficientes para los analistas, y acabaron bajando en bolsa un 5,6 % y un 3,1 %, respectivamente.

En cambio, Goldman Sachs subió un 0,9 % al superar las expectativas de ingresos gracias a la fortaleza de su división bursátil.

Wall Street está pendiente mañana de los resultados de Bank of America, Morgan Stanley y BlackRock, que completarán la radiografía del sector financiero, así como del índice de precios del consumidor de septiembre, medida clave de inflación.

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Por otra parte, hoy destacaron las pérdidas bursátiles del sector tecnológico y de semiconductores por el temor a la competencia de la fabricante china CXMT, que reportó avances en el desarrollo de una nueva plataforma de chips de memoria, según CNBC.

La noticia afectó especialmente a SK Hynix (-3,2 %) y Micron (-3,6 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas subió ligeramente, hasta 94,14 dólares el barril, influido por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el aumento de suministro de diésel ruso en el mercado.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajaba al 5,215 %, el oro cedía a 4.183 dólares la onza, el euro se cambiaba a 1,1197 dólares y el bitcóin ascendía a 83.133 dólares.