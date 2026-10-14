Al menos tres heridos en un ataque con dron contra una pesquero en el sur de Irán

TEHERÁN. El ataque se produjo esta mañana en una zona de pesca de la localidad de Sirik, cerca del estrecho de Ormuz, y las autoridades locales no han precisado las circunstancias del suceso ni la procedencia del aparato.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, informó de que los tres heridos han sido trasladados a la costa en una lancha para ser tratados.

Tasnim acusó a Estados Unidos del ataque, y de confirmarse se trataría de los primeros ataques estadounidenses contra el país persa en mes y medio tras los bombardeos de agosto contra sistemas de defensa aérea, radares e instalaciones de comunicaciones de la Guardia Revolucionaria en el sur de Irán.

En las últimas semanas, Irán ha atacado buques y petroleros que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz por la ruta establecida cerca de la costa de Omán, supuestamente protegida por las fuerzas estadounidenses, que no han respondido a las ofensivas iraníes.

La República Islámica bloqueó Ormuz tras el el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y utiliza como medida de presión contra Washington este paso, por donde se transportaba el 20 % del crudo mundial antes del conflicto.

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El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, advirtió el lunes de que la navegación por el estrecho de Ormuz no será segura hasta que Estados Unidos ponga fin a la guerra y al bloqueo de los puertos iraníes, en medio de un aumento de los ataques contra petroleros en la estratégica vía marítima.

Las autoridades estadounidenses, por su parte, aseguran que controlan el estrecho y que el comercio de petróleo en la región ha alcanzado niveles cercanos a los anteriores a la guerra.