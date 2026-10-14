Burnham recibe a Zelenski para abordar el apoyo del Reino Unido a Ucrania

Zelenski llegó hacia las 15:30 GMT a la sede del Gobierno británico, donde once miembros de la Guardia Real Irlandesa, con sus característicos uniformes rojos y gorros de piel de oso, flanqueaban la entrada.

Ambos líderes se estrecharon la mano y posaron sonrientes para los fotógrafos, entre los vítores de los presentes, entre ellos periodistas. El presidente ucraniano respondió llevándose una mano al pecho.

No se espera una rueda de prensa conjunta tras la reunión, aunque podría difundirse un comunicado.

Previamente a la cita con el líder laborista, Zelenski fue recibido en audiencia por el rey Carlos III en el palacio de Buckingham, también en el centro de Londres.

Antes de la visita, el Gobierno británico anunció que enviará a Kiev misiles tierra-aire por 45 millones de libras (unos 52 millones de euros) y que acelerará la entrega de parte de ese armamento, por valor de 10 millones (11,5 millones de euros), para atender las necesidades más urgentes del país cara al invierno.

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Londres también se ha comprometido a invertir 1.600 millones de libras (unos 1.840 millones de euros) en el suministro de más de 5.000 misiles ligeros polivalentes (LMM) durante los próximos cuatro años.

Según un comunicado gubernamental, Burnham ha pedido además a sus ministros que preparen nuevos paquetes de sanciones contra Rusia y de ayuda militar y financiera para Ucrania.

Esto se sumaría a los planes de Londres de sancionar los servicios marítimos vinculados a las exportaciones rusas de gas natural licuado (GNL), incluidos el transporte y los seguros de los cargamentos, con el objetivo de reducir los ingresos de Moscú.

Antes de la reunión, Burnham afirmó que el apoyo británico a Ucrania es vital para la seguridad del Reino Unido y aseguró que se mantendrá "el tiempo que haga falta".

Tras su visita a Londres, Zelenski viajará a Bruselas para seguir recabando apoyo entre sus aliados europeos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, levantara la semana pasada las sanciones al diésel ruso y reclamara un cambio de liderazgo en Kiev.