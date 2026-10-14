China y Corea del Norte inauguran un puente fronterizo terminado hace casi doce años

La agencia estatal Xinhua señaló que el acto se produjo durante la mañana local del miércoles, sin precisar qué autoridades participaron ni cuándo comenzará el tránsito habitual de vehículos.

Las autoridades chinas habían anunciado la apertura para este jueves, tras años de retrasos.

El puente, de unos tres kilómetros y cuatro carriles, conecta la ciudad china de Dandong, en la provincia nororiental de Liaoning, con la norcoreana Sinuiju, uno de los principales pasos fronterizos entre ambas naciones.

Su construcción comenzó en 2010 y terminó en 2014, pero la puesta en funcionamiento quedó pendiente por la falta de carreteras de acceso e instalaciones aduaneras en la parte norcoreana.

Financiado por China, busca ampliar el transporte por carretera y aliviar el tráfico del antiguo puente de la Amistad, que también comunica ambas ciudades.

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La portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, afirmó el miércoles que su apertura impulsará los intercambios económicos y comerciales, así como los contactos entre ambas poblaciones, y fortalecerá la amistad bilateral.

La ceremonia se produce en medio de una intensificación de contactos entre Pekín y Pionyang tras la visita de Estado que el presidente chino, Xi Jinping, realizó en junio a Corea del Norte, la primera en siete años.

Durante aquel viaje, Xi y el líder norcoreano, Kim Jong-un, acordaron abrir un "nuevo capítulo" en sus relaciones, que volvieron a reivindicar en julio, con motivo del 65.º aniversario de su Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua.

China es el principal socio político y económico de Corea del Norte, con la que comparte una frontera de más de 1.400 kilómetros, en un contexto de fortalecimiento de las relaciones de Pionyang con Moscú.