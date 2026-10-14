El Gobierno alemán aprueba su proyecto de ley para crear un impuesto a bebidas azucaradas

Según informó en un comunicado el Ministerio de Finanzas del Ejecutivo que dirige el canciller Friedrich Merz, está previsto que el nuevo impuesto entre en vigor a partir del 1 de julio de 2027, y se impondrá a las bebidas con más de cinco gramos de azúcar por 100 mililitros.

El proyecto de ley, aprobado tras la reunión este miércoles del Consejo de Ministros y que aún debe pasar los trámites parlamentarios -donde tienen mayoría la coalición gubernamental de conservadores y socialdemócratas, prevé dos niveles impositivos.

El primer nivel es de 0,26 euros por litro para bebidas con cinco y menos de ocho gramos de azúcar por 100 mililitros y el segundo, de 0,32 euros por litro para los productos con ocho gramos o más por 100 mililitros.

Entre los productos exentos de este impuesto quedarán bebidas alcohólicas, lácteas, zumos puros de verduras y frutas, además de los jugos a base de diluidos sin azúcar añadido.

"Se prevé que este impuesto genere unos ingresos adicionales para el Estado federal de 690 millones de euros en 2027, 925 millones de euros en 2028, y entre 875 y 890 millones de euros entre 2028 y 2031", indicó el Ministerio de Finanzas.

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Según precisó el ministerio, esos ingresos del Estado servirán a los usuarios del sistema sanitario alemán, pues contribuirá a "mantener estables las cuotas del seguro médico obligatorio".

La medida aprobada por el Consejo de Ministros ha generado oposición en el sector de la agricultura.

El lunes trascendió que nueve ministros regionales de Agricultura y de Consumo escribieron una carta de protesta al canciller contra la medida, que -dicen- empeorará la situación del sector, al suponer una carga adicional para los consumidores.

Los ministros subrayaron que, en materia de alimentación, el acuerdo de coalición de conservadores y socialdemócratas se basaba en "la voluntariedad, los incentivos y la responsabilidad individual".

El pasado mes de abril, un grupo de 4.000 médicos y 1.000 trabajadores del sector sanitario dirigieron una carta a los jefes de Gobierno de los 16 estados federados pronunciándose a favor del impuesto a las bebidas azucaradas.