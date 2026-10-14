Embajador de Reino Unido en Chile visita Punta Arenas en medio de tensiones con Argentina

El diplomático británico, a través de las redes sociales, publicó un mensaje en el que destacó que la "historia compartida (con Chile) nos conecta desde hace generaciones, y hoy seguimos fortaleciendo esa colaboración para construir juntos el futuro".

La iniciativa comercial, junto a la firma Easter Island, tiene el propósito de transportar diversos insumos y productos hacia el archipiélago del Atlántico Sur, cuya soberanía reclama Argentina.

El proyecto ha generado atención en el plano geopolítico ante la incertidumbre de si el buque de carga Danstar, que realizará su primer viaje en diciembre a través del Estrecho de Magallanes, será interceptado por Argentina en su traslado de alimentos, materiales de construcción, madera, maquinaria y otros suministros requeridos en Malvinas.

Ante esta situación de tensión entre Reino Unido y Argentina, Londres declaró su rechazo a "los intentos del Gobierno de Javier Milei de intimidar a empresas y particulares" en las islas Falkland/Malvinas.

El ministro de Exteriores británico, Ed Miliband, calificó de "inaceptables" la acciones de impedir que se lleven a cabo "actividades comerciales legítimas", en un comunicado.

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"Las empresas deben tener libertad para tomar decisiones comerciales lícitas sin verse amenazadas por la coerción política", añadió en la nota.

El presidente de la Liga Naval Argentina, el perito naval Fernando Claudio Morales, advirtió la semana pasada que el buque de bandera chilena, y que navegará por el Estrecho de Magallanes en soberanía de Chile, podría ser detenido en aguas argentinas.

"El artículo 19 de la Convemar (Convención de la Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar) dice claramente que ante cualquier amenaza o puesta en riesgo de la soberanía nacional puede ser considerado paso no inocente por lo cual el buque puede ser detenido", mencionó.

Tras estas declaraciones, el canciller argentino, Pablo Quirno, aseguró este miércoles que "ciertos sectores" en su país "están tratando de hacernos pelear", y que no tiene "una notificación oficial" sobre el viaje de un barco chileno a las Malvinas, agregó en una entrevista al canal argentino A24.

El ministro argentino destacó que tienen "una excelente relación con el presidente (de Chile José Antonio) Kast" y que los gobiernos de ambos países mantienen un diálogo sobre la situación, además recalcó que no tienen "intención de atacar" al navío chileno.

"Chile, siendo consecuente a lo que es su posición y la de todo el continente, de alguna manera, también, no va a ser parte de ese juego", afirmó.

Chile reconoce formalmente los "legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".