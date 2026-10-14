Industria química mexicana reclama energía pese a tener un 30 % de capacidad ociosa

El presidente de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), Jesús Sáenz González, presentó el dato en el LVIII Foro Nacional de la Industria Química y señaló que más de 40 sectores necesitan insumos suficientes.

Según la ANIQ, el sector aporta el 1,6 % del producto interior bruto (PIB) de México, abastece al 95 % de las cadenas de valor y registra un consumo anual de 48.000 millones de dólares e inversiones promedio de 1.000 millones de dólares.

Entre sus clientes están las industrias automotriz, farmacéutica, textil y del plástico.

“Una mayor disponibilidad de materias primas nos permitiría aprovechar la capacidad industrial que hoy permanece ociosa”, afirmó Sáenz, quien también defendió la sustitución de importaciones en el marco del Plan México, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum para integrar más valor nacional a las cadenas regionales de suministros.

Para ello, pidió que Petróleos Mexicanos (Pemex) suministre materias primas competitivas, aumentar la exploración de reservas nacionales de gas y modernizar las instalaciones de refinación y procesamiento.

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También reclamó ampliar la infraestructura y la generación eléctrica en las regiones petroquímicas.

La exigencia llega cuando México importa de Estados Unidos cerca del 75 % del gas natural que consume.

La semana pasada, el Centro Nacional de Control del Gas Natural informó de una reducción de casi una quinta parte del suministro procedente de ese país, que aseguró haber afrontado sin problemas.

Posteriormente, su director descartó un riesgo inminente de desabasto.

La ANIQ informó que trabaja con Pemex para definir esquemas de participación empresarial en la reactivación petroquímica, particularmente en la cadena de etano-etileno.

El Gobierno pretende elevar la producción nacional de petroquímicos a 849.000 toneladas anuales mediante la rehabilitación de instalaciones y nuevos proyectos.

En el frente comercial, Sáenz defendió mantener el libre comercio de productos químicos y las reglas de origen vigentes en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como acercar las regulaciones de los tres países.

Según la ANIQ, el comercio exterior químico mexicano suma 43.000 millones de dólares: 33.000 millones en importaciones y 10.000 millones en exportaciones.

Estados Unidos concentra el 65 % de las compras externas del sector y el 60 % de sus ventas al exterior.

Sáenz también cuestionó las restricciones aduaneras, las normas sobre agua, la regulación de químicos esenciales y petroquímicos y los cambios en las tarifas de transmisión eléctrica, y exigió certidumbre para invertir.

La ANIQ agrupa a unas 258 empresas que representan más del 95 % de la producción química privada del país.