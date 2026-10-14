La demanda mundial de petróleo caerá en 2026 y repuntará parcialmente en 2027 según la AIE

El diésel representará el 25 % de la caída de la demanda, indicó la agencia con sede en París en su informe mensual sobre petróleo, en el que prevé una recuperación parcial en 2027, de 2 mb/d, lo que dejará el consumo mundial de petróleo el próximo año en 620.000 barriles diarios (kb/d), aún por debajo de los niveles de 2025, según la AIE.

La oferta mundial de petróleo aumentó en septiembre en 2,5 mb/d respecto al mes anterior, hasta los 102,3 mb/d, impulsada por los productores del golfo Pérsico.

La producción de la alianza OPEP+ creció en 2,1 mb/d, principalmente por el incremento de Arabia Saudí, mientras que Emiratos Árabes Unidos lideró las subidas entre los productores ajenos al grupo.

Para el conjunto de 2026, la AIE prevé que la oferta mundial disminuya en promedio 5,8 mb/d, hasta los 100,7 mb/d, antes de repuntar en 7,7 mb/d en 2027.

Sin embargo, el organismo advierte que los nuevos ataques en el golfo Pérsico mantienen frágiles las perspectivas de recuperación.

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La actividad mundial de las refinerías caerá hasta un mínimo estacional de 81,3 mb/d en octubre, antes de recuperarse hasta los 84,6 mb/d al cierre del año, según el informe de la AIE.

Los costes récord del transporte marítimo y del crudo redujeron los márgenes de refinación en Europa y Asia, mientras que el acceso a materias primas con descuento impulsó los márgenes estadounidenses hasta nuevos máximos.

La AIE prevé además que el procesamiento mundial de crudo disminuya en 2,3 mb/d en 2026, hasta los 81,7 mb/d, y aumente en 2,8 mb/d en 2027.

Los mercados de diésel continuaron sometidos a una fuerte presión, ya que las interrupciones prolongadas del suministro obligaron a recurrir a las existencias antes de lo habitual, en vísperas de las paradas de mantenimiento otoñales de las refinerías y del pico de demanda invernal.

Las exportaciones mundiales de diésel alcanzaron en septiembre los 700.000 barriles diarios por debajo de las del mismo mes de 2025. La pérdida de 1,3 mb/d de suministros procedentes de Rusia y Oriente Medio quedó compensada solo parcialmente por el aumento de las exportaciones de otros proveedores.

Las existencias mundiales observadas de petróleo disminuyeron ligeramente en 10 millones de barriles en septiembre, constató el informe de la AIE.

La caída adicional de 113 millones de barriles en los inventarios en tierra quedó prácticamente compensada por un fuerte aumento del petróleo en tránsito por vía marítima.

Las reservas de crudo de los países no pertenecientes a la OCDE cayeron en 76 millones de barriles, de los que China representó el 78 %. Los inventarios de los países de la OCDE disminuyeron en otros 37 millones de barriles.

En conjunto, las existencias mundiales se situaban 509 millones de barriles por debajo de su nivel de finales de febrero, equivalente a un descenso de 2,4 mb/d, según la AIE.

Mientras tanto, el precio del crudo de referencia del mar del Norte, Dated Brent, subió en septiembre 26,17 dólares por barril respecto al mes anterior, hasta los 116,89 dólares, debido a las nuevas hostilidades en Oriente Medio y al adelanto de las compras por parte de las refinerías asiáticas.

El bombardeo del 11 de septiembre contra el oleoducto saudí East-West y el aumento exponencial de las tarifas de transporte marítimo intensificaron la subida de los precios, según la AIE, que precisó que en el momento de elaboración del informe el crudo Dated cotizaba en torno a los 134 dólares por barril.