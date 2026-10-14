La OMS entrega a Egipto la certificación oficial de erradicación de la hepatitis C

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, formalizó la entrega del reconocimiento al ministro de Salud egipcio, Khaled Abdel Ghaffar, en una ceremonia celebrada en la sede de la Oficina Regional del organismo para el Mediterráneo Oriental en El Cairo a la que asistieron medios internacionales y egipcios, entre ellos EFE.

El aval entregado revalida el hito logrado en 2023, cuando Egipto se convirtió en el primer país del mundo en obtener este reconocimiento tras una evaluación del periodo 2023-2025 aprobada el pasado julio por el Comité Regional de Validaciones de la OMS.

La categoría "nivel oro" es la máxima acreditación que concede la OMS a los países que demuestran haber diagnosticado a más del 80 % de las personas infectadas y haber proporcionado tratamiento antiviral al mismo porcentaje, garantizando además altos estándares en la seguridad de las transfusiones y las inyecciones.

El logro resulta especialmente significativo para un país que durante décadas registró una de las mayores tasas de prevalencia del virus del mundo, un problema derivado de la reutilización de jeringuillas de cristal durante las campañas estatales de vacunación contra la esquistosomiasis -una enfermedad parasitaria aguda y crónica provocada por gusanos platelmintos- realizadas entre 1950 y 1980.

El punto de inflexión llegó con la campaña nacional "100 millones de vidas sanas", que permitió realizar pruebas de detección gratuitas a más de 60 millones de personas y suministrar tratamiento con antivirales de acción directa fabricados localmente a 4,5 millones de pacientes.

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Gracias a este despliegue masivo y su posterior integración, la hepatitis C en Egipto se redujo de cerca del 10 % a menos del 0,38 % en poco más de una década, tras haber diagnosticado al 87 % de las personas infectadas y curado al 93 % de las diagnosticadas.

Durante la misma jornada ante la prensa, el máximo responsable de la OMS alertó también sobre el severo impacto que sufren las redes asistenciales de la región debido a los conflictos armados en Gaza, Sudán, el Yemen, el Líbano y Afganistán.

Adhanom Ghebreyesus recordó que las hostilidades han golpeado a unas 2.000 instalaciones sanitarias e insistiendo en que el personal y la infraestructura médica deben ser protegidas bajo el derecho internacional humanitario.