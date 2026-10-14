Procesión del Señor de los Milagros es declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de andinos

La iniciativa, aprobada a iniciativa de la vicepresidenta del Parlamento Andino, la peruana Maali Del Pomar, busca otorgar reconocimiento regional a la manifestación religiosa más importante del Perú, cuya devoción ha trascendido las fronteras y se mantiene viva en más de 22 países, señaló una nota de prensa.

Reconocida como Patrimonio Cultural de Perú desde 2005, esta tradición católica es "una expresión de fe, identidad y encuentro entre comunidades", resaltó.

En ese sentido, Del Pomar entregará la resolución a la Hermandad del Señor de los Milagros el próximo domingo 18 durante el segundo recorrido procesional de la imagen por las calles del centro histórico de Lima, que cada año atrae a miles de personas.

Con la declaración, el Parlamento Andino contribuye a "la valoración de una tradición" que fortalece los vínculos entre los pueblos de la región, reafirma la "integración a través de la fe" y reconoce al "turismo religioso" como motor de desarrollo e integración regional.

La decisión fue aprobada por el pleno del Parlamento Andino reunido en sesiones ordinarias en la ciudad de Barranquilla, Colombia.

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Este fin de semana, la Conferencia Episcopal Peruana encomendó al Señor de los Milagros la salud y recuperación del Papa León XIV, tras informar que iba a ser operado de un nódulo en el pulmón, que resultó ser cancerígeno, semanas antes de la anunciada gira por Uruguay, Argentina y Perú.